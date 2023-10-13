Глава Туркменистана отбыл в Бишкек

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Кыргызстан.

Целью поездки является участие в предстоящем в Бишкеке очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Кроме того, глава Туркменистана проведет встречи с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым и другими зарубежными коллегами.

Днем ранее в столице Кыргызстана очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ, в котором также принял участие глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Заседание глав МИД было посвящено повестке предстоящей встречи в верхах, обмену мнениями по широкому спектру актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, развития сотрудничества в рамках СНГ в сферах политики, торговли, экономики и культуры.

Кроме того, в преддверии саммита в Бишкеке начал работу 6-й Центрально-азиатский экспертный форум «Центральная Азия: особенности взаимодействия».

ИП "ТУРКМЕНинформ"