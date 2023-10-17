Глава Туркменистана принял участие в бишкекском саммите СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Кыргызстан принял участие в прошедшем в Бишкеке очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

В заседаниитакже приняли участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Повестка дня саммита включала обсуждение вопросов углубления сотрудничества стран-участниц СНГ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения мира и безопасности, энергетики, транспорта и коммуникаций, туризма и спорта.

В тот же день глава Туркменистана провел встречу с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, с которым обсудил актуальные аспекты туркмено-кыргызского диалога по ключевым направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"