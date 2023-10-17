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Глава Туркменистана выступил с речью на саммите СНГ
15.10.2023 12:21

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в прошедшем в Бишкеке очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

В выступлении главы Туркменистана говорилось:

"Уважаемые главы государств!

Уважаемые члены делегаций!

Прежде всего позвольте выразить признательность Президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу Жапарову за организацию нынешнего заседания, радушие, гостеприимство и прекрасные условия для конструктивной работы.

Сегодняшняя наша встреча является продолжением системного и многопланового диалога в рамках Содружества Независимых Государств по приоритетным вопросам глобальной и региональной повесткам дня.

Уверен, что взаимодействие государств в формате Содружества является важным фактором обеспечения условий для успешного продвижения сотрудничества по актуальным вопросам.

Как известно, Туркменистан, являясь ассоциированным членом Содружества Независимых Государств, участвует в его деятельности в соответствии со своим нейтральным статусом, признанным Организацией Объединенных Наций. Наши предложения, выдвигаемые в рамках Содружества, полностью соответствуют инициативам Туркменистана, заявленным в стенах Сообщества Наций. Это в первую очередь относится к вопросам обеспечения мира и безопасности.

Международные события последнего времени со всей ясностью демонстрируют, что сохранение мира, укрепление безопасности и стабильности будут главными приоритетами мировой политики.

В этом контексте сегодня Туркменистан, принимая во внимание реалии и тенденции мирового развития, предлагает приступить к обсуждению возможностей выработки под эгидой ООН Стратегии глобальной безопасности. Эта инициатива была озвучена нами в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Стратегия, как нам представляется, должна включить в себя три важных направления.

Первое – это принципы превентивной дипломатии как инструмента предотвращения и нейтрализации конфликтов и угроз, искоренения причин, их порождающих.

Вторая ключевая составляющая Стратегии – использование потенциала позитивного нейтралитета как политико-правовой категории, которая служит важнейшим фактором мирного урегулирования споров и противоречий посредством использования всего арсенала дипломатических средств и методов.

В этом отношении хотел бы отметить уникальный международно-правовой статус Туркменистана как нейтрального государства, наработанный им позитивный опыт миротворческого посредничества и приверженность неконфронтационному решению межгосударственных вопросов.

В-третьих, в Стратегии глобальной безопасности считаем важным учесть значение восстановления культуры доверительного диалога как гарантии обеспечения мира. В этом плане хотел бы подчеркнуть роль инициированных Туркменистаном решений Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 

2021 года Международным годом мира и доверия и 2023 года – Годом диалога как гарантии мира. Время подтвердило актуальность этих резолюций и для нынешнего момента.

Мы рассматриваем разработку Стратегии в качестве важного шага на пути укрепления атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, в том числе в рамках Содружества, а также для решения актуальных вопросов политического, экономического, экологического и природоохранного, гуманитарного характера, для достижения Целей устойчивого развития в целом.

Отдельно хотел бы подчеркнуть деятельность по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в рамках Группы друзей нейтралитета, созданной по нашей инициативе в стенах ООН. Мы предложили проведение в Ашхабаде в декабре нынешнего года очередной встречи высокого уровня Группы с последующей организацией в 2024 году международной конференции.

Надеемся на активное сотрудничество государств-участников СНГ в рамках вышеназванной инициативы.

Также считаю, что интересы наших государств совпадут при обсуждении возможности учреждения Института нейтралитета и безопасности, который призван стать эффективной площадкой для проведения аналитических исследований по нейтралитету и связанным с ним вопросам. Готовы предоставить для этого всю необходимую инфраструктуру и условия в Ашхабаде.

Актуальными для формата сотрудничества в рамках Содружества являются предложения Туркменистана о создании под эгидой ООН Совещания/Диалога по безопасности в Центральной Азии.

В качестве цели Совещания видим выработку подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии и других заинтересованных государств, международных организаций, финансовых и экономических институтов в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития региона.

Туркменская сторона приглашает государства Содружества принять участие в работе первого заседания Совещания в Ашхабаде в следующем году.

Считаю необходимым консолидировать наши дальнейшие усилия по противодействию таким серьезным вызовам современного мира, как террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, проникновение на пространство СНГ радикальных и экстремистских элементов, по вопросам, связанным с киберугрозами и иными вызовами.

Выдвигая предложения по поиску путей решения актуальных вопросов, мы исходим из понимания того, что наши инициативы направлены на сохранение прочного и долгосрочного мира и безопасности в рамках Содружества, а также служат значимым вкладом в продвижение дипломатии мира и согласия на всей планете.

Уважаемые главы государств!

Приоритетным направлением нашего партнерства считаем активизацию сотрудничества в экономике.

Как известно, в 2019 году в Ашхабаде на заседании Совета глав государств СНГ была подписана разработанная по инициативе Туркменистана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества, которая легла в основу принятой позже Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

Стратегия предусматривает тесное взаимодействие в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, энергетики, инвестиций и в других приоритетных отраслях.

Уверен в актуальности для государств Содружества инициированных туркменской стороной проектов по диверсификации энергетических, транспортно-коммуникационных составляющих в контексте развития масштабных инфраструктурных коридоров Север–Юг и Восток–Запад.

В этом контексте мы уделяем большое значение увеличению логистических возможностей с транспортными сообщениями Каспийско-Черноморского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, а также со странами Залива и Ближнего Востока.

Уважаемые главы государств!

Важным и объединительным фактором сотрудничества в рамках СНГ по-прежнему остается тесное гуманитарное взаимодействие между народами наших стран.

У нас накоплен солидный опыт в области науки и образования, туризма и спорта. Важным аспектом является сотрудничество в области культурных обменов.

Сегодня мне приятно сообщить, что Туркменистан поддерживает инициативу об объявлении древнего города Самарканд в 2024 году культурной столицей СНГ. Уверен, что проведение культурных мероприятий в рамках делегированного почетного статуса культурной столицы придаст новый импульс взаимообогащению культур народов Содружества Независимых Государств, а также послужит укреплению традиционных уз дружбы и добрососедства.

В заключение хотел бы подтвердить твердую приверженность Туркменистана дальнейшему взаимодействию в рамках СНГ, выразить убежденность в больших перспективах нашего сотрудничества.

Еще раз выражаю признательность Президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу за эффективное председательство в 2023 году в Содружестве Независимых Государств.

Желаю успехов Российской Федерации, которая будет председательствовать в СНГ в следующем году, и Президенту Владимиру Владимировичу Путину.

Также благодарю Генерального секретаря СНГ Сергея Николаевича Лебедева за успешную координацию нашей работы и большой вклад в плодотворное проведение нынешнего заседания."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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