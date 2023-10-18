Глава Народного собрания Туркменистана отправился в КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 октября Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.

Целью поездки является участие в предстоящем в Пекине Третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь», который будет посвящен вопросам активизации регионального сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"