Поздравления народу Азербайджана

АШХАБАД, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В посланиях содержались поздравления народу дружественной страны по случаю празднования отмечаемого сегодня Дня восстановления независимости Азербайджана, пожелания мира, дальнейшего прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"