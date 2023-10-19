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Глава Халк Маслахаты выступил с речью на форуме в Пекине
19.10.2023 11:14

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 октября пребывающий с рабочим визитом в Китайской Народной Республике Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в прошедшем в Пекине Третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь».

В выступлении главы Халк Маслахаты говорилось:

"Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые главы и члены делегаций!

Прежде всего, позвольте выразить благодарность Председателю Китайской Народной Республики, уважаемому Си Цзиньпину за инициативу созыва Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», его прекрасную организацию, радушие и гостеприимство.

Проведение этой встречи является событием в высшей степени актуальным и востребованным. Реалии последнего времени – пандемия, нарастание нестабильности, снижение доверия и предсказуемости негативно повлияли на глобальную экономическую активность, повлекли за собой проблемы во взаимосвязанности, снизили степень эффективности реализации планов и программ в сфере устойчивого развития.

Для преодоления этих негативных факторов требуется объединение усилий государств и международных институтов, их солидарность в деле утверждения созидательной и конструктивной повестки, опирающейся на добрую волю, ответственность и дальновидность.

С этой точки зрения по содержанию туркменская стратегия «Возрождение Великого Шелкового пути» отвечает представлениям Туркменистана о будущем геоэкономического ландшафта Евразии, а также соответствует содержанию стратегии Китая «Один пояс, один путь», где главными принципами выступают равноправие, учет и признание интересов партнеров, взаимная выгода, уважение многообразия культурных и духовных ценностей. Важными элементами туркменского подхода являются деполитизация сотрудничества, уход от однобокости энергетических и транспортных потоков в пользу их диверсификации и доступности для широкого международного участия.

Опора на богатейший исторический опыт дружбы и добрососедства между туркменским и китайским народами, наличие сегодня объективных взаимных интересов позволяют Туркменистану и Китаю успешно наращивать партнерство в контексте реализации этих двух стратегий, их сопряжения и взаимной дополняемости. Обе они призваны дать мощный стимул экономическому развитию в Евразии, объединяя пространства от Тихого до Атлантического океана на современных критериях, формируя связанные между собой производственные и технологические циклы и промышленные пояса, содействуя решению многих социальных проблем, повышению качества жизни и благосостояния народов.

Ярким примером такого подхода служит туркмено-китайское энергетическое партнерство.

Ввод в строй в 2009 году газопровода из Туркменистана в Китай положил начало формированию новой архитектуры отношений в энергетической сфере на континенте, открыл перспективы подключения к проекту других государств на взаимовыгодной и равноправной основе.

В той же логике идет реализация другого крупнейшего международного проекта – газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Сегодня мы работаем над расширением географии и объемов международных поставок туркменского природного газа и электроэнергии. Заложены линии электропередачи и оптико-волоконной связи из Туркменистана в Афганистан и Пакистан. В повестке сотрудничества в этих сегментах – еще ряд крупных проектов.

Другое важное направление – транспорт. В настоящее время наша страна совместно с партнерами создает разветвленную сеть транспортной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линии Восток–Запад и Север–Юг.

В перспективе она будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. Это представляется особенно актуальным в связи с реализацией в Туркменистане крупных национальных проектов в транспортной и коммуникационной сферах, созданием новой портовой инфраструктуры на Каспийском море.

В частности, речь идет о транспортном коридоре из Китая через территорию Центральной Азии к туркменскому побережью Каспия, а также в Иран, на Ближний и Средний Восток.

Этот коридор может быть использован и в обратном направлении – в Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Южной Азии.

Наши усилия направлены на полное раскрытие потенциала трансконтинентальных перевозок всеми видами транспорта, включая железные и автомобильные дороги, авиасообщение, создание логистических терминалов в узловых пунктах, одним из которых может стать Международный морской порт Туркменбаши. Готовы предоставить его мощности для использования в интересах партнеров.

Все большую актуальность обретает согласованная транспортная дипломатия, направленная на консолидацию общих усилий в вопросах повышения эффективности международных коридоров и логистических систем.

Нужно сказать, что Туркменистан, являясь одним из инициаторов глобального диалога в области устойчивого транспорта, на протяжении многих лет предпринимает последовательные практические шаги в этом направлении.

Настойчивая, целенаправленная работа Туркменистана ознаменовалась принятием Генеральной Ассамблеей только за последние годы шести резолюций в области транспорта, инициированных нашей страной.

И здесь хотел бы подчеркнуть: транспортная стратегия Туркменистана идет в ногу с современными тенденциями и объективными потребностями мировой экономики. И потому, убежден, отвечает интересам большинства государств, заинтересованных в создании эффективной, стабильной и справедливой системы в этой ключевой сфере.

Одной из приоритетных задач международного сотрудничества Туркменистана является достижение разумного баланса между производственной деятельностью и охраной окружающей среды, обеспечением экологической безопасности.

На этом основано наше понимание сути и смысла «Зеленого Шелкового пути».

В данном контексте полагаем, что предложение Туркменистана об учреждении специализированной структуры – Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата, – логичный и своевременный шаг.

Готовы предоставить для работы Центра все необходимые технические и организационные условия в столице нашей страны – городе Ашхабад.

Органичной частью экологической стратегии Туркменистана также выступает снижение и искоренение негативных последствий выбросов углекислого газа и метана в атмосферу. Речь в первую очередь идет о поэтапном переходе к внедрению и использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, особенно в сферах энергетики, промышленности и транспорта.

Также наша страна активно проводит международную кооперацию в области водородной энергии.

Считаем эти шаги Туркменистана важным практическим вкладом в создание «зеленых коридоров» сотрудничества, в том числе в рамках стратегий «Возрождение Великого Шелкового пути» и «Один пояс, один путь»

Уважаемые участники!

Взаимосвязанность в экономике, международный обмен технологиями, опытом, навыками и методиками являются объективными тенденциями мирового развития. Они предполагают более тесную кооперацию в производстве, создание интеграционных технологических и цифровых платформ, совместных коммуникационных систем.

Все это призвано сформировать целостную и устойчивую логистику сотрудничества в глобальном масштабе. Причем не только в техническом смысле.

Сегодня, на наш взгляд, востребовано понятие политической логистики. Вижу ее как многоуровневую систему взаимодействия государств, разделяющих представления и перспективы экономического развития и сотрудничества, свободного от политизации и идеологических клише, основанного на равенстве, взаимном уважении и учете интересов друг друга.

Уважаемые главы и члены делегаций!

Не сомневаюсь, что нынешний представительный и авторитетный форум, на котором собрались посланцы десятков государств, обладающих огромным потенциалом, способен придать должные импульсы этому процессу и достижению поставленных целей.

Благодарю за внимание и желаю успешной работы!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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