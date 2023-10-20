В Туркменистане проведены Дни культуры Татарстана

АШХАБАД, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 октября в Туркменистане завершились Дни культуры Республики Татарстан (Российская Федерация). Культурная акция была организована при содействии ведомств культуры двух стран.

Дни культуры Татарстана в Туркменистане стартовали 17 октября с концерта мастеров искусств Татарстана во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана, где также были развернуты экспозиция традиционных татарских художественных промыслов и фотовыставка, посвященная памятникам истории и культуры Республики Татарстан, включённым в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Программа Дней культуры Татарстана также включала концерт в Государственном драматическом театре имени Кемине города Мары, «круглый стол» «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел» в Ашхабаде, встречу кинематографистов Туркменистана и Татарстана в кинотеатре «Aşgabat», а также показ современных кинолент – «Ибн Фадлан» и «Тарлан», экскурсию в Национальный музей туркменского ковра и показ в кинотеатре «Aşgabat» художественного фильма «Исэнмесез».

Завершилась акция большим концертом дружбы с участием мастеров культуры и искусств двух стран во Дворце мукамов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"