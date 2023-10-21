Обсуждены вопросы подготовки к форуму ЦА и Южной Кореи в Ашхабаде

АШХАБАД, 21 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 октября заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Туркменистана Вепа Хаджиев принял онлайн-участие во встрече заместителей министров иностранных дел стран-участниц Форума сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея».

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов подготовки к предстоящему 1 ноября в Ашхабаде 16-му Форуму сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» на уровне министров иностранных дел государств Центральной Азии и Южной Кореи.

Форум пройдет под председательством Туркменистана и будет посвящен обсуждению вопросов развития сотрудничества в сферах транспорта и логистики, здравоохранения и медицины, изменения климата и охраны окружающей среды, информационно-коммуникационных технологий, образования, науки, а также туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"