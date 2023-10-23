Глава государства провел заседание правительства

АШХАБАД, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета Министров в онлайн-режиме.

Повестка дня мероприятия включала отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о работе вверенных им ведомств и структур, ходе реализации принятых государственных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к предстоящим запланированным мероприятиям и праздничным датам.

В рамках заседания глава государства подписал Постановление о реконструкции Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана и строительстве дополнительных зданий и сооружений и Постановление об объявлении конкурса на соискание премии Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry».

ИП "ТУРКМЕНинформ"