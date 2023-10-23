В Туркменистане провели учения всех родов войск

АШХАБАД, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 октября в Туркменистане в учебно-тренировочном центре «Келете» под руководством Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерала армии Сердара Бердымухамедова были проведены совместные военные учения Вооруженных Сил и других родов войск Туркменистана.

Целью проведения учений явилась проверка боеготовности Национальной армии, обороноспособности страны и повышение уровня владения современной военной техникой и передовым вооружением.

В учениях приняли участие все формирования Сухопутных войск, Войск противовоздушной обороны, Военно-Воздушных и Военно-Морских сил, подразделения сил специального назначения «Türkmen edermen», а также команды спецназа «Türkmen edermen» военных и правоохранительных органов.

Ход учений транслировался в прямом онлайн-режиме.

ИП "ТУРКМЕНинформ"