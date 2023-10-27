Глава МИД Туркменистана посетил Люксембург

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов завершил двухдневный визит в Люксембург.

Целью поездки явилось участие в 19-й министерской встрече «Центральная Азия – Европейский Союз», в ходе которой главы МИД стран Центральной Азии и Европейского Союза обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, транспорта и связи, банков и финансов, здравоохранения, технологий и цифровизации, охраны окружающей среды и смягчения последствий изменения климата.

По итогам министерской встречи в Люксембурге были приняты Совместная Дорожная карта по углублению связей между ЕС и Центральной Азией, а также Совместное коммюнике 19-й министерской встречи «ЕС - Центральная Азия».

Страны-участницы формата поддержали проведение следующей, юбилейной министерской встречи «Центральная Азия - ЕС» в 2024 году в Туркменистане.

Кроме того, глава МИД Туркменистана провел двусторонние переговоры с министрами иностранных дел Австрии, Румынии, Кипра, а а также комиссаром Европейского союза по международному партнерству Юттой Урпилайнен.

ИП "ТУРКМЕНинформ"