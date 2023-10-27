Посол Туркменистана аккредитован в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Аймырат Гочмырадов вручил свои верительные грамоты Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

По окончании торжественной церемонии аккредитации глава государства и посол обсудили ключевые аспекты развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

Аймырат Гочмырадов до назначения главой дипмиссии в Таджикистане работал генеральным консулом Туркменистана в Афганистане (город Герат), а присвоение ему ранга посла и назначение в Душанбе были произведены главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в июле текущего года. В новой должности он сменил Хемра Тогалакова, который работал в Таджикистане с августа 2018 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"