Глава Туркменистана отбыл в Турцию

АШХАБАД, 26 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с официальным визитом в Турецкую Республику.

В рамках пребывания главы Туркменистана в Анкаре будут проведены туркмено-турецкие переговоры на высшем уровне, пройдет двусторонний бизнес-форум с участием представителей правительственных и деловых кругов двух стран, а также Президент Туркменистана проведет ряд встреч с официальными лицами Турции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"