В США провели Дни культуры Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23-24 октября в городе Альбукерке, городе-побратиме Ашхабада, США, были проведены Дни культуры Туркменистана.

Культурная акция была организована при содействии ведомств культуры двух стран и проводилась в рамках празднования 300-летнего юбилея выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Программа Дней культуры Туркменистана в США включала концерты мастеров искусств, творческие встречи, чтения стихов Махтумкули, презентации о жизни и творчестве великого туркменского поэта и мыслителя, посещение Университета Нью-Мексика и администрации города Альбукерке, выставку туркменской национальной одежды, портретов и книг великого туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, оригинальных образцов декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, Посол Туркменистана в США Мерет Оразов выступил с презентацией о городе Аркадаг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"