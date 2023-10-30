Глава Туркменистана завершил визит в Анкару

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил двухдневный официальный визит в Турецкую Республику.

Поездка была предпринята с целью проведения переговоров на высшем уровне с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедших в узком и расширенном форматах с участием официальных кругов обеих стран.

В рамках встречи в верхах были обсуждены вопросы развития диалога Туркменистана и Турции в политической. торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики, инвестиций, высоких технологий, промышленности, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, туризма, бизнеса, здравоохранения, спорта и других.

По итогам переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания следующих двусторонних документов:

- Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Союзом палат и бирж Турции (TOBB) по созданию форума Торгово-промышленной палаты Туркменистан–Турция (TTCCI);

- Соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики по совместному производству аудио- и видеопродукции;

- План действий между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Организацией по развитию и поддержке малых и средних предприятий Турецкой Республики;

- Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Офисом человеческих ресурсов при Президенте Турецкой Республики в области управления человеческими ресурсами;

- Соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации и метрологии;

- Протокол о сотрудничестве между Главным архивным управлением при Кабинете Министров Туркменистана и Государственным архивным управлением при Президенте Турецкой Республики;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Управлением коммуникаций при Президенте Турецкой Республики в сфере средств массовой информации;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Советом высшего образования Турецкой Республики по сотрудничеству в области высшего образования;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики в области научно-исследовательских работ по транспортным и информационным технологиям;

- Соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики по защите и карантину растений;

- Соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики в области культуры;

- План действий по сотрудничеству в сфере молодежной политики на 2024–2026 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики в области молодежи и спорта;

- Соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики в области метеорологии.

Программа пребывания главы Туркменистана в столице Турции также включала возложение цветов к Мавзолею основателя и первого Президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир), а также памятнику классику туркменской литературы, великому поэту и мыслителю Востока Махтумкули Фраги в парке «Туркменистан».

Крмое того, Сердар Бердымухамедов принял участие в работе туркмено-турецкого бизнес-форума, на котором были обсуждены практические аспекты развития сотрудничества двух стран по объявленным в ходе встречи в верхах приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"