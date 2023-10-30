Вице-премьер Туркменистана посетил Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 октября заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам экономических, банковских и международных финансовых организаций Ходжамырат Гельдимырадов посетил Кыргызстан.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших в этот день в Бишкеке 22-м заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества и очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В заседании СГП ШОС также приняли участие главы правительств Республики Беларусь, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана, а также министры иностранных дел Индии и Пакистана, которые обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, борьбы с изменением климата и загрязнением воды, сохранения биоразнообразия, создания общего экономического рынка ШОС, вопросов энергетики, транспорта и сельского хозяйства, промышленной кооперации, зеленой экономики и цифровизации, инвестиций.

По итогам встречи было подписано 14 документов.

Повестка деня заседания СГП СНГ включала рассмотрение вопросов развития сотрудничества стран Содружества в сферах торговли, промышленности, транспорта, энергетики, логистики, а также инвестиционного сектора и создания новых цепочек торговых отношений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"