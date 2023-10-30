Япония сменит посла в Ашхабаде

Япония сменит посла в Ашхабаде28.10.2023 11:05
АШХАБАД, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 октября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Хирйоюки Ямамото.
В рамках встречи с главой МИД Рашидом Мередовым посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с ноября 2020 года, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов развития туркмено-японского сотрудничества по всем приоритетным направлениям.
ИП "ТУРКМЕНинформ"