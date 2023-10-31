Поздравления собаководам Туркменистана

АШХАБАД, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Праздника туркменского алабая.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые собаководы!



Сердечно поздравляю вас с торжественно отмечаемым в году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» Праздником туркменского алабая – национального достояния нашего народа! Желаю вам новых больших успехов в благородном труде по выращиванию и воспитанию туркменских алабаев – любви и национальной гордости народа, по их популяризации в мире, а также последовательному развитию искусства собаководства!



Туркменский алабай – одна из древнейших пород, достояние нашего народа и его национальное наследие, берущее истоки в глубине веков. Благодаря преданности ­хозяину, смелости и отваге множится их мировая слава.



Уважаемые собаководы!



В нашем Отечестве создаются все возможности для совершенствования национального искусства собаководства, основы которого были заложены еще в древности. В целях развития этой важной отрасли создана Международная ассоциация «Türkmen alabaý itleri», что позволило активизировать сотрудни­чество в этой области с различными государствами мира и вывести его на более высокий уровень.



В данной связи в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства ведется планомерная работа по подготовке специалистов в области собаководства. На территории комп­лекса Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri» созданы все условия для проведения международных соревнований. В велаятах и городе Ашхабад построены отвечающие международным стандартам центры туркменских алабаев, что позволило собаководам страны организовать свою деятельность в соответствии с современными требованиями.



Туркменские собаководы ведут большую работу по сохранению чистоты породы алабаев – нашей национальной гордости, по увеличению численности этих собак, популяризации их мировой славы. Наше государство и впредь будет уделять особое внимание развитию собаководства, взаимовыгодному сотрудничеству и обмену опытом с другими государствами, налаживанию плодотворного международного партнерства, улучшению условий труда и быта собаководов страны.



Уважаемые собаководы!



Выпестованные предками за многие века чистопородные алабаи, ставшие общечеловеческой ценностью, считаются самыми лучшими из всех существующих на земле пород собак. Являясь близким другом и спутником человека, туркменские алабаи стали гордостью нашего народа.



Отношения дружбы и преданности между человеком и алабаем нашли отражение и в произведениях нашей классической литературы. В алабаях – лучших образцах национальной селекции – наши мужественные предки отмечали такие черты, как смелость, отвага, верность человеку. Туркменские алабаи – это чудо нашей древней земли. Они – украшение и стражи священного туркменского очага и ни с чем несравнимая ценность!



Дорогие соотечественники!



Уважаемые собаководы!



Еще раз сердечно поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в нашей Отчизне Праздником туркменского алабая, слава о котором распространилась на весь мир.



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и больших успехов в деле развития и совершенствования туркменского искусства собаководства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"