Посол Ирана отбывает из Ашхабада

АШХАБАД, 29 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Голам Аббас Арбаб Халес посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где его принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

В ходе переговоров посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с января 2020 года, а также министр и посол рассмотрели приоритетные вопросы развития диалога между двумя странами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"