Соболезнования народу Казахстана

АШХАБАД, 29 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

В них содержались соболезнования народу дружественной страны по случаю гибели множества людей в результате аварии на угольной шахте в Карагандинской области, переданы слова переживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"