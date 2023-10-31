Поздравления народу Турции

АШХАБАД, 30 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В посланиях содержались поздравления народу дружественной страны по случаю празднования 100-летнего юбилея Турецкой Республики, пожелания мира, благополучия и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"