В Ашхабад прибыл с официальным визитом глава МИД Казахстана

АШХАБАД, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 октября в Туркменистан с официальным визитом прибыла делегация во главе с руководителем внешнеполитического ведомства Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация была принята министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе проведенных переговоров стороны обсудили приоритетные вопросы развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, текстильной индустрии, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов в регионе, транспорта и логистики, связи и телекоммуникаций, средств массовой информации, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, таких как ООН, ОИС, ЭКО, СНГ, а также в форматах «ЦА+» и сотрудничества по вопросам Каспийского моря и в рамках МФСА.

ИП "ТУРКМЕНинформ"