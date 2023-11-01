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Туркменская валюта отмечает юбилей
01.11.2023 11:06

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам банковско-финансовой сферы и гражданам страны с поздравлениями по случаю Дня туркменского маната.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые работники банковской сферы!

Сердечно поздравляю вас с 30-летием со дня введения в оборот национальной валюты Туркменистана – маната, являющегося символом экономического развития и успехов страны в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Введение в оборот национального маната создало позитивные возможности для гармоничного развития экономики, стабильного денежного оборота и эффективного ведения единой государственной денежно-кредитной политики. Стратегия этой политики состоит в формировании благоприятных макроэкономических условий для обеспечения устойчивости денежного оборота и достижения стабильного экономического развития, улучшения материального благосостояния населения, укрепления конкурентоспособности национальной экономики и успешного интегрирования банковской системы в международный финансовый рынок. В достижении этих целей большое значение придается банковской системе государства как неотъемлемой составляющей рыночной экономики.

Банковская сфера как важнейшая часть экономики страны превратилась в одну из стремительно развивающихся структур. Обеспечение ее устойчивого развития путем широкого внедрения цифровой системы, эффективных способов управления рисками и капиталами, развития системы корпоративного управления, а также совершенствования форм бизнеса, увеличения рентабельности и доходности банка выступают в числе приоритетных задач на перспективу.

Успешная реализация национальных программ находит отражение и на международном уровне. Положительно оценивают стабильное экономическое развитие нашей Отчизны и международные организации.

Уважаемые работники банковской сферы!

В настоящее время продолжается работа по приведению регулирующих банковскую деятельность страны законодательных актов в соответствие с международными стандартами. В контексте современных требований развивается и спектр банковских услуг. Для ускорения расчетов и оборота средств, внедрения передовых форм обслуживания с использованием технологий безопасного и быстрого перевода денег населением расширяется перечень электронных платежей в банковской сфере.

Внедрение цифровых технологий позволило автоматизировать работу, требующую больших трудовых затрат, активизировать деятельность финансово-экономической системы, расширить спектр оказываемых банковских услуг, что способствует повышению ее эффективности и скорости.

Также совершенствуется оборот национального маната в экономике, где быстрый денежный оборот привел к росту числа новых производств. Помимо этого, проводится плодотворная работа, направленная на повышение финансовой грамотности населения. Систематически растет профессионализм банковских работников.

Инвестиционные проекты, направленные на претворение в жизнь принятых программ развития внешнеэкономических связей Туркменистана полномочными кредитными организациями страны, финансируются за счет привлеченных средств на долгосрочный и краткосрочный период. К этой работе активно привлекаются иностранные финансовые организации.

По социально-экономическому развитию и объему валового внутреннего продукта на душу населения Туркменистан достиг среднего уровня стран с высокими доходами. Это конкретный показатель эффективности проводимой в Отчизне денежно-кредитной, налогово-бюджетной, ценообразующей, инвестиционной политики. Эти достижения подтверждаются Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими авторитетными международными организациями.

Мы и в дальнейшем будем уделять особое внимание последовательной модернизации денежно-кредитной политики страны, увеличению объемов кредитных средств, направляемых на развитие производственных отраслей национальной экономики, стимулированию малых производств, увеличению объемов кредитного финансирования населения, достижению доступности кредитных процентов, повышению качества банковских услуг, а также развитию плодотворного сотрудничества с международными финансовыми организациями, широкому внедрению инновационных технологий.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые работники банковской сферы!

Еще раз сердечно поздравляю вас с 30-летием со дня ввода в оборот национальной денежной единицы независимого нейтрального Туркменистана – маната! Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, мирной и счастливой жизни, больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания нашего суверенного государства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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