В Ашхабаде дали старт Году китайской культуры

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 октября в Ашхабаде во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана была проведена торжественная церемония открытия "Года культуры Китая в Туркменистане".

Культурная акция проводится с целью ознакомления туркменистанцев с широкой палитрой искусства китайского народа, его самобытными обычаями и традициями, достижениями в области культуры.

В церемонии открытия приняла участие делегация деятелей культуры и искусства КНР. Состоялось выступление временного поверенного в делах КНР в Туркменистане Го Хунляна, заместителя начальника департамента культуры и туризма провинции Шэньси Лю Хайронг.

Далее был проведен концерт , в программу которого вошли танцы, песни, отрывок из оперы Цинь, музыкальные композиции древних народностей Китая.

В фойе Дворца мукамов была развернута фотовыставка работ китайских фотографов, посвященная уникальной природе КНР.

ИП "ТУРКМЕНинформ"