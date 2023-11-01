В Ашхабаде дали старт Году китайской культуры

В Ашхабаде дали старт Году китайской культуры01.11.2023 12:23
АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 октября в Ашхабаде во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана была проведена торжественная церемония открытия "Года культуры Китая в Туркменистане".
Культурная акция проводится с целью ознакомления туркменистанцев с широкой палитрой искусства китайского народа, его самобытными обычаями и традициями, достижениями в области культуры.
В церемонии открытия приняла участие делегация деятелей культуры и искусства КНР. Состоялось выступление временного поверенного в делах КНР в Туркменистане Го Хунляна, заместителя начальника департамента культуры и туризма провинции Шэньси Лю Хайронг.
Далее был проведен концерт , в программу которого вошли танцы, песни, отрывок из оперы Цинь, музыкальные композиции древних народностей Китая.
В фойе Дворца мукамов была развернута фотовыставка работ китайских фотографов, посвященная уникальной природе КНР.
ИП "ТУРКМЕНинформ"