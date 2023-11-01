В столице Туркменистана проведено совещание "Центральная Азия + ОБСЕ"

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 октября в Ашхабаде в здании внешнеполитического ведомства Туркменистана было проведено совещание Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и глав МИД государств Центральной Азии, для участия в котором в страну прибыли министры иностранных дел Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, а также Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

Мероприятие было организовано с целью обмена мнениями по конкретным вопросам и задачам сотрудничества, обсуждению предпринимаемых государствами региона практических мер в сферах обеспечения безопасности, устойчивого развития и стабильности, в том числе в области безопасности границ, изменения климата и экологии, а также транспорта.

На полях совещания глава МИД Туркменистана провел встречу со своим коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым, с которым обсудил приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования, культуры рассмотрел график и повестку предстоящих мероприятий и встреч на высшем и высоком уровнях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"