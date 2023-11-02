В туркменской столице проведен форум «Центральная Азия-Республика Корея»

АШХАБАД, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября в Ашхабаде была проведена 16-я встреча глав внешнеполитических ведомств в рамках формата сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея», в которой приняли участие министры иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Узбекистана Бахтиер Саидов, Казахстана Мухтар Тлеуберди и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, а также Южной Кореи Пак Чжин.

Главной темой встречи глав МИД стран ЦА и РК стала «Сотрудничество через реализацию колоссального потенциала молодежи в формировании устойчивого будущего в Центральной Азии и Республике Корея», в рамках которой были рассмотрены вопросы реализации молодежной политики в каждой из стран, участия молодого поколения в реализации национальных планов и программ, обсуждены меры по дальнейшему расширению и укреплению международного сотрудничества, в том числе, по линии молодежного взаимодействия, направленного на обеспечение Целей устойчивого развития.

Ключевыми направлениями Стратегии международного сотрудничества молодежи государств Центральной Азии и Республики Корея были названы образование и наука, спорт и культура.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, торговли и экономики, медицины, туризма, охраны окружающей среды, промышленности, сельского хозяйства, текстильной индустрии, высоких технологий, цифровизации пи других.

По итогам форума было принято совместное заявление министров иностранных дел, а также утвержден рабочий план Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея» на 2024 год.

В рамках министерской встречи в Торгово-промышленной палате Туркменистана был проведен бизнес-форум молодых предпринимателей стран ЦА и Южной Кореи, который был посвящен вопросам развития многостороннего сотрудничества в сферах транспорта и логистики, медицины и здравоохранения, а также «зеленой экономики» таких, как возобновляемая энергетика, цифровая экономика, биотехнологии, робототехника, «умные» города.

Работа бизнес-форума была организована в рамках 6 тематических сессий:

«Транспорт и логистика» - была посвящена теме «Взаимосвязанность транспортно-логистической инфраструктуры Центральной Азии и Республики Корея: вызовы и возможности».

«Здравоохранение и медицина» - обсуждались приоритеты развития реабилитационной медицины и системы здравоохранения в Центральной Азии.

«Изменение климата и охрана окружающей среды» - проходила по теме «Связь между климатом, водой, продовольствием и энергией: адаптация к изменению климата, управление водными ресурсами и климатически оптимизированное сельское хозяйство».

«Информационно-коммуникационные технологии» - обсуждались вопросы электронного правительства и электронных сервисов, включая перспективы использования ИКТ в целях улучшения предоставления общественных услуг и взаимодействия с гражданами.

«Образование и наука» - была посвящена инновационным процессам в науке и образовании с упором на возможности и перспективы сотрудничества государств Центральной Азии и Республики Корея.

«Туризм» - было уделено внимание аспектам развития устойчивого туризма под общим девизом «Возрождение Великого шелкового пути».

ИП "ТУРКМЕНинформ"