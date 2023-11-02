Глава МИД Туркменистана провел встречи с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, министром иностранных дел Республики Корея Паком Чжином и главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым, которые пребывают с визитом в стране в рамках участия в прошедших в Ашхабаде совещании Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и глав МИД государств Центральной Азии и 16-й встрече глав внешнеполитических ведомств в рамках формата сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея».

Встречи были посвящены приоритетным вопросам развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям.

По итогам встречи министров Туркменистана и Южной Кореи состоялась церемония подписания следующих двусторонних документов:

- "Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Школой корейской медицины Пусанского национального университета Республики Корея и Национальным институтом развития корейской медицины Республики Корея";

- "Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея";

- "Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Корея на 2024-2025 годы".

Также в этот день был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Медицинским колледжем Корейского университета.

По итогам встречи министров Туркменистана и Узбекистана была подписана Программа совместных мероприятий («Дорожная карта») по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан на 2023-2024 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"