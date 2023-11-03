В Ашхабаде прошел Форум сотрудничества «Центральная Азия–Республика Корея»

АШХАБАД, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября в столице Туркменистана был проведен Форум сотрудничества «Центральная Азия–Республика Корея», в котором приняли участие представители официальных и деловых кругов Туркменистана, Южной Кореи, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Повестка дня форума включала обсуждение вопросов развития делового сотрудничества стран-участниц в сферах торговли и экономики, инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, текстильной промышленности, сельского и водного хозяйства, здравоохранения, экологии, высоких технологий, науки и образования, туризма и других.

Также в этот день в Ашхабаде было проведено 5-е заседание Делового совета «Туркменистан–Респуб­лика Корея», посвященное практическим аспектам делового сотрудничества двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"