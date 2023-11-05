В Астане прошли мероприятия Организации тюркских государств

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 ноября в Астане были проведены мероприятия 10-го саммита Организации тюркских государств.

Повестка встречи глав государств-участников Организации была подробно обсуждена на очередном заседании Совета министров иностранных дел ОТГ, в котором приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии, генеральные секретари ОТГ, ТюркПА и ТЮРКСОЙ, руководители Тюркской Академии, Фонда тюркской культуры и наследия, Тюркского инвестиционного фонда и председатель Совета Старейшин ОТГ. Туркменистан представил заместитель министра иностранных дел Бердинияз Мятиев.

На заседании СМИД ОТГ был проведен обмен мнениями по широкому спектру актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Особое внимание уделено важным направлениям сотрудничества в рамках ОТГ, в частности, вопросам взаимодействия в сфере экономики, торговли, транспорта.

На саммите ОТГ Туркменистан представил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В саммите также приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

В ходе встречи в верхах были обсуждены актуальные вопросы дальнейшей работы Организации, развития политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами-участницами ОТГ, сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, транспорта и логистики, энергетики, производственной кооперации, здравоохранения, спорта и других.

На полях саммита глава Народного собрания провел встречу с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, с которым обсудил ключевые аспекты развития взаимодействия двух стран по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"