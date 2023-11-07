В Туркменистане прошла осенняя озеленительная акция

АШХАБАД, 5 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал старт очередному этапу традиционной озеленительной кампании, которая проводится в стране дважды в год, осенью и весной, более 10 лет.

В этот день в различных уголках страны было высажено 472 тысячи 71 саженец хвойных, фруктовых и лиственных пород, а также осуществлен уход за 1 миллионом 868 тысячами 935 деревьями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"