Соболезнования народу Непала

АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Федеративной Демократической Республики Непал Рамчандре Пауделю и премьер-министру Федеративной Демократической Республики Непал Пушпе Камалю Дахалу.

В посланиях были выражены соболезнования по случаю гибели множества людей в результате разрушительного землетрясения в западном регионе страны, переданы слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"