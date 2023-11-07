В Туркменистан прибыл новый посол Ирана

АШХАБАД, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Али Моджтаб Рузбехани, прибывший в Ашхабад для вступления в должность, посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову, а также стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и логистики, химической промышленности, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды.

С января 2020 года по октябрь текущего послом ИРИ в Ашхабаде являлся Голам Аббас Арбаб Халес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"