В Туркменистан прибыл новый посол Японии

АШХАБАД, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября ведомство внешней политики Туркменистана посетил прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Сасаки Хироси.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову, а также стороны обсудили текущее состояние и актуальные аспекты развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, промышленности, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, углубления взаимодействия по линии парламента.

С ноября 2020 года по октябрь текущего послом Японии в Ашхабаде являлся Хирйоюки Ямамото.

ИП "ТУРКМЕНинформ"