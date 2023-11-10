Туркменистан оказал гуманитарную помощь Палестине

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". По поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова народу Палестины направлена гуманитарная помощь.

Направленный самолетом гуманитарный груз составили лекарственные и медицинские средства, текстильные изделия, в том числе, одежда для детей и наборы постельного белья, а также обувная и продовольственная продукция, другие товары, которые, в первую очередь, предназначены палестинским детям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"