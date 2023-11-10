Ашхабад посетила делегация Ирака

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 ноября пребывающая с визитом в Ашхабаде делегация Республики Ирак во главе с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем провела встречу с представителями Государственного концерна «Türkmengaz».

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сфере энергетики и газовой отрасли.

По итогам встречи был подписан Протокол об основных коммерческих условиях соглашения по реализации, купле, продаже туркменского природного газа в Республику Ирак. Согласно протоколу, сроком на 5 лет ежегодно 9 миллиардов кубометров туркменского природного газа по схеме SWAP будет транспортироваться через Иран в Ирак.

ИП "ТУРКМЕНинформ"