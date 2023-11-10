Спортсмены Туркменистана принимают участие в Х Фестивале школьного спорта СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Рамках реализации федерального проекта «Детский спорт» с 07 по 12 ноября в Москве состоится Х Международный фестиваль школьного спорта среди государств – участников Содружества Независимых Государств.



Фестиваль является продолжением ежегодного Международного фестиваля школьного спорта среди государств – участников СНГ, который традиционно проводится уже 10 лет, начиная с 2013 года в различных субъектах РФ.



В Фестивале принимают участие около 530 спортсменов в составе команд из 12 стран: Российская Федерация, Азербайджанская республика, Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Республика Беларусь, Республика Молдова, Приднестровье, Туркменистан, Абхазия, а также в фестивале принмают участие команды диаспоры стран СНГ, проживающих на территории Российской Федерации.



Соревнования проходят по шести видам спорта: бадминтон, настольный теннис, волейбол, баскетбол 3x3, мини-футбол, шахматы. Соревнования пройдут на территории сразу двух спортивных комплексов: спортивный комплекс «Территория мяча» и гостиная Федерации шахмат Москвы на Тверском бульваре. Помимо соревнований, для участников подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа, спортивные мастер-классы и масса позитивных впечатлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"