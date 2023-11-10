В Туркменистан прибыл новый посол Филиппин

АШХАБАД, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 ноября прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины (с резиденцией в Тегеране, Иран) Роберто Манало посетил МИД Туркменистана и вручил свои верительные грамоты Председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-филиппинского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманиарной областях, по линии международных организаций, в сферах образования и здравоохранения.

С декабря 2017 года послом Филиппин в Туркменистане являлся Вилфредо С.Сантос.

ИП "ТУРКМЕНинформ"