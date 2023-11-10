Глава Туркменистана принял участие в саммите ОЭС в Ташкенте

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в прошедшем в Ташкенте 16-м саммите глав государств и правительств Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В саммите приняли участие главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции, которые рассмотрели вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, инвестиций, транспорта и коммуникаций, науки, образования и культуры в рамках Организации, а также вопросы дальнейшей работы структуры.

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы государств, руководители делегаций!



Дамы и господа!



Прежде всего, разрешите поблагодарить Его Превосходительство Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиеева за организацию на высоком уровне 16-го Саммита Организации экономического сотрудничества, радушное гостеприимство и проявленное уважение.



Сегодняшняя встреча на высшем уровне проходит в период, когда мы напрямую сталкиваемся с серьезными геополитическими вызовами, оказывающими непосредственное влияние на развитие и тенденции глобальной экономики. Вместе с тем эти вызовы, несмотря на сложный характер, открывают новые перспективы. По нашему мнению, такие вопросы, как конструктивное и эффективное использование этих возможностей, задействование всех благоприятных преимуществ Организации экономического сотрудничества в условиях современных геоэкономических трансформаций, должны стать ключевой задачей Организации на ближайшую перспективу. Считаю, что для этого есть все необходимые условия.



С данной точки зрения состоявшийся в Ашхабаде 28 ноября 2021 года 15-й Саммит ОЭС стал важным мероприятием. Эта встреча на высшем уровне была насыщена значимыми инициативами и событиями и придала новый импульс нашей совместной деятельности. Принятый на нем «Ашхабадский консенсус для действий», являясь главным документом, вобрал в себя все ключевые направления сотрудничества, в частности, торговлю, транспорт, связь, энергетику, промышленность и экономическое развитие, а также такие вопросы, как социальное обеспечение, окружающая среда, изменение климата и другие.



Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность главам всех государств ОЭС за активное участие в работе Ашхабадского Саммита и ценный вклад в его успешное проведение.



Вместе с тем хочу поблагодарить Секретариат ОЭС за принимаемые эффективные меры по выполнению целей и задач, вытекающих из документа «Ашхабадский консенсус для действий».



Уважаемые участники встречи!



Опираясь на документы, решения и соглашения, принятые на 15-м Саммите, нам необходимо определить неотложные направления взаимодействия, проанализировать важные вопросы и приступить к их практической реализации.



В соответствии с позицией Туркменистана считаю целесообразным остановиться на некоторых ключевых аспектах, имеющих в настоящее время особое значение.



Прежде всего, хочу сказать о развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, выступающих на сегодняшний день в числе основных направлений наших отношений.



В 2021 году в период председательства в Организации экономического сотрудничества Туркменистан предложил приступить к созданию в регионе ОЭС экономических коридоров. Мы рассматриваем их в качестве системы устойчивых основных маршрутов для продвижения товаров, услуг и финансовых средств. Для этого необходимо наладить и развивать на комплексной основе партнерство между ведущими промышленными фирмами, инвестиционными компаниями и банками наших стран. Эта работа должна вестись посредством широкого внедрения передовых технологий. В данной связи предлагаем разработать Рамочное соглашение ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле.



В целях увеличения торгового оборота между странами ОЭС следует активно задействовать возможности приграничной и региональной торговли. В данном контексте имеется ценный опыт, многовековые традиции и обычаи наших народов, требующие возрождения, использования и обогащения с учетом реалий современности. Для этого необходимо создать благоприятную трансграничную среду, стимулировать региональное сотрудничество, представляющее систему договорных преимуществ и приоритетов.



Мы придаем огромное значение активизации деловых отношений посредством малого и среднего предпринимательства, производству некоторых видов промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, налаживанию сотрудничества в сфере услуг и других направлениях.



Предлагаем рассмотреть предложение о создании «Информационного портала», включающего конкретные сведения, идеи, бизнес-проекты и другую необходимую информацию для более широкой осведомленности о потенциале и намерениях стран в плане расширения многостороннего сотрудничества.



Уважаемые участники встречи!



Очевидно, что наше экономическое партнерство будет успешно развиваться и станет действительно эффективным при наличии современных транспортных и коммуникационных сетей, включающих абсолютно все пространство ОЭС. Наглядно подтверждается и повышается значимость транспортных коридоров Евразии в качестве движущей силы для процветания всего континента. В этой работе нашей Организации отводится одно из ключевых мест.



И поэтому строительство дорог, мостов, узловых объектов, складов, терминалов и других важных инфраструктурных сооружений воспринимаем в качестве одного из основных направлений сотрудничества. С практической точки зрения предлагаем рассмотреть вопрос о создании Совместных транспортно-логистических центров при участии профильных государственных органов и частных компаний.



В целом сегодня во многом требуется согласованность и взаимная дополняемость работ наших транспортных учреждений. Здесь хочу отметить значение деятельности Секретариата по координации в рамках реализации Программы по развитию транспортно-коммуникационных систем ОЭС.



Туркменистан уделяет особое внимание созданию межрегиональных транспортно-транзитных коридоров со странами ОЭС.



Также мы считаем, что одним из приоритетных направлений для обсуждения в будущем является вопрос налаживания мультимодальных грузоперевозок из Китая через Центральную Азию с выходом на порты Каспийского моря, Персидского залива и Черного моря.



Подчеркиваем важность для нашей Организации осуществления целенаправленной и скоординированной транспортной дипломатии на международной арене, активного взаимодействия с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, международными и региональными транспортными организациями.



Еще одно важное направление – энергетика.



Тот факт, что мировые энергетические рынки находятся в глобальном нестабильном состоя­нии, диктует в качестве одной из главных задач ОЭС разработку соответствую­щей эффективной модели сотрудничества. Это прежде всего необходимо для удовлетворения растущих энергетических потребностей наших стран с целью повышения мощностей новых промышленных комплексов и сельского хозяйства, строительства инфраструктурных объектов и запуска совместных производственных проектов.



Как известно, Туркменистан выдвинул ряд крупных энергетических проектов, в которых также принимают участие некоторые страны ОЭС. Мы приглашаем наших стран-партнеров к расширению совместного сотрудничества в энергетической сфере с целью ­создания системы энергоснабжения, включающей пространство ОЭС. Со своей стороны могу сказать, что Туркменистан готов увеличить объемы поставок природного газа и электроэнергии в страны ОЭС через имеющиеся в настоящее время мощности и через те, которые будут построены в перспективе.



Уважаемые участники встречи!



В ходе сегодняшней встречи состоится обсуждение ряда важных для наших стран вопросов, решение которых будет содействовать определению перспективных направлений взаимодействия, разработке конкретных планов и механизмов для их реализации.



В нынешний сложный период мирового развития Туркменистан твердо убежден, что главы наших стран продемонстрируют мудрость и дальновидность во имя общих интересов, укрепляя взаимопонимание, дружбу и сотрудничество, присущие нашим братским народам.



В заключение хотелось бы подчеркнуть, что на Секретариат ОЭС возложена высокая ответственная миссия и ему отводится важная роль в практической реализации приоритетных направлений нашего сотрудничества.



Желаю Генеральному секретарю организации г-ну Хусраву Нозири и всем сотрудникам Секретариата успехов на этом поприще и выражаю благодарность за их вклад в успешное проведение встречи."

По итогам мероприятия было принято Ташкентское коммюнике.

Председательство в ОЭС от Узбекистана перешло к Ирану, а местом проведения очередного саммита был определен Азербайджан.

Также в рамках пребывания в Ташкенте была проведена встреча глав Туркменистана и Узбекистана, которая была посвящена вопросам дальнейшего развития диалога двух стран по ключевым направлениям сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"