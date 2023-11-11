В Туркменистане отмечают Праздник урожая

АШХАБАД, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Праздника урожая.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Самоотверженные земледельцы!



От всей души поздравляю вас с Праздником урожая, ежегодно торжественно отмечаемым во второе воскресенье ноября в независимой нейтральной Родине, устремленной к новым высотам прогресса! Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, огромных достижений в работе во имя поступательного развития Отчизны!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы отмечаем этот праздник на государственном уровне, в атмосфере грандиозного торжества, и в этом заключен большой смысл, так как он отражает нашу гордость за неутомимый труд нашего народа, выращивающего на благодатных полях несметные плоды и богатые урожаи. Праздник урожая прославляет рачительное и трепетное отношение к родной земле и демонстрирует высокое уважение к добросовестным земледельцам со стороны государства.



Стараниями усердных и самоотверженных аграриев нивы полнятся урожаями сельскохозяйственных культур, в стране укрепляется продовольственное изобилие. Поэтому Праздник урожая во славу изобильной туркменской земли и достижений доблестных земледельцев – одна из знаменательных дат, которую мы отмечаем в суверенной процветающей Отчизне в торжественной обстановке.



Благодаря программным мерам, призванным способствовать достижению намеченных грандиозных целей, в нашей стране выращиваются щедрые урожаи зерновых, хлопчатника, овощебахчевых и фруктово-ягодных культур, тем самым обеспечивается благополучие народа и каждой семьи.



Мужественные труженики села!



Создание специальных земельных фондов сельскохозяйственного назначения, предоставляющих в долгосрочное пользование участки для частного производства продукции, носит планомерный характер и нацелено на решение задач по совершенствованию аграрных реформ и последовательному повышению урожайности культур в суверенной Отчизне. Вместе с тем подобные реформы являются эффективным фактором рационального использования земельно-водных ресурсов, внедрения передовых практических наработок в аграрный сектор и привлечения в него частных производителей, а также содействуют наращиванию объемов отечественной сельхозпродукции, увеличению ассортимента потребительских товаров, в том числе ориентированных на экспорт, и поддержанию продовольственного изобилия.



Мы предоставляем работникам сельского хозяйства, земледельцам все условия для продуктивной работы, получения щедрых урожаев и, как результат, для обогащения плодами добросовестного труда. Мы также регулярно закупаем современную высокопроизводительную технику, агрегаты и оборудование, которые служат большим подспорьем в выращивании согласно требованиям агротехники и оптимальном сборе сельскохозяйственных культур. Труженики полей на льготных условиях обеспечиваются минеральными удобрениями и качественным семенным материалом, позволяющими собирать добротный урожай. Своевременно производятся и расчеты с производителями.



Доблестные труженики полей, в свою очередь чувствуя постоянную заботу со стороны государства, работают энергично и самоотверженно, выращивая на родной земле богатые урожаи, и тем самым вносят достойный вклад в развитие аграрного сектора.



О высоком уважении к труду земледельцев, способных получать высокие урожаи с благодатной туркменской земли, наглядно свидетельствуют экономические преференции для производителей сельскохозяйственной продукции и высокая оценка их достижений. Государство и впредь будет создавать все условия, чтобы они жили благополучной и счастливой жизнью, наслаждаясь плодами своего самоотверженного и добросовестного труда.



Доблестные мастера урожаев!



Дорогие соотечественники!



Еще раз искренне поздравляю вас с Праздником урожая, отмечаемым во славу благодатной туркменской земли в году, проходящем под девизом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром»! Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия и огромных успехов в усердном труде во имя дальнейшего процветания родной Отчизны!



Пусть не иссякнет изобилие щедрой туркменской земли в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"