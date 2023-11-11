Туркменистан сменил посла в России

АШХАБАД, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел ряд кадровых перестановок.

Так, согласно указу главы государства от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации (а также Республике Словения, Республике Сербия и Республике Болгария) в связи с переходом на другую работу был освобожден Батыр Ниязлиев.

Батыр Ниязлиев работал в России с октября 2016 года (с мая 2017 являлся послом в Словении, с августа 2017 - в Сербии и с декабря того же года - в Болгарии).

Новым послом Туркменистана в РФ был назначен Эсен Айдогдыев, который до этого занимал пост ректора Международного университета гуманитарных наук и развития (теперь эту должность займет Марал Кулиева).

ИП "ТУРКМЕНинформ"