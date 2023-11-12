МИД Туркменистана посетил глава БДИПЧ ОБСЕ

АШХАБАД, 12 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 ноября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы активизации взаимодействия Туркменистана и ОБСЕ в таких сферах, как содействие в законодательной деятельности, поддержка офиса Омбудсмена Туркменистана, укрепление избирательных процессов, продвижение свободы СМИ и доступа к информации, а также дальнейшее сотрудничество в сфере прав человека.

В рамках пребывания в Ашхабаде также состоялись встречи директора БДИПЧ ОБСЕ с Председателем Меджлиса Туркменистана, руководителями Верховного суда, Министерства адалат, Института государства, права и демократии, а также Омбудсменом Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"