Делегация Туркменистана отправилась в Германию

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация Туркменистана во главе с хякимом города Аркадаг Шамухамметом Дурдылыевым отправилась с визитом в Федеративную Республику Германия.

Целью поездки является ознакомление с производством и техническими характеристиками специализированных машин, сопутствующей техники, агрегатов и оборудования коммунального назначения.

Визит продлится до 18 ноября.

ИП "ТУРКМЕНинформ"