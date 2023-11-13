Делегация Туркменистана отправилась в Германию

Делегация Туркменистана отправилась в Германию13.11.2023 11:10
НОВОСТИ В МИРЕ, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация Туркменистана во главе с хякимом города Аркадаг Шамухамметом Дурдылыевым отправилась с визитом в Федеративную Республику Германия.
Целью поездки является ознакомление с производством и техническими характеристиками специализированных машин, сопутствующей техники, агрегатов и оборудования коммунального назначения.
Визит продлится до 18 ноября.
ИП "ТУРКМЕНинформ"