Глава Туркменистана аккредитовал посла Ирана

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Али Моджтаб Рузбехани был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и связи, строительства и сельского хозяйства.

Али Моджтаб Рузбехани сменил в должности Голама Аббаса Арбаба Халеса, который возглавлял иранскую дипмиссию в Туркменистане с января 2020 года по октябрь текущего.

ИП "ТУРКМЕНинформ"