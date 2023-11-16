Новый посол Японии приступил к работе в Ашхабаде

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Туркменистане Хироси Сасаки.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инноваций и новых технологий,туризма и других.

С ноября 2020 года по октябрь текущего послом Японии в Ашхабаде являлся Хирйоюки Ямамото.

ИП "ТУРКМЕНинформ"