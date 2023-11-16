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В Ашхабаде открылся международный фестиваль театрального искусства
15.11.2023 11:23

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября в Ашхабаде была проведена торжественная церемония открытия 4-го Международного фестиваля «Театральное искусство счастливой эпохи», для участия в котором в страну прибыли творческие делегации из Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Турции. Целью проведения фестиваля является развитие культурных отношений, популяризации, понимания и обогащения ценностей народов.

Площадками для проведения спектаклей фестиваля стали Главный академический драматический театр имени Туркмебаши Великого и Студенческий театр имени Молланепеса, в которых пройдут показы постановок Национального драматического театра им. Алп Арслана, Национального музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули, Государственного драматического театра имени Амана Гулмаммедова города Аркадаг, Главного академического драматического театра Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши, Талдыкорганского драматического театра им. Б.Римовой Республики Казахстан, Шушинского государственного музыкально-драматического театра Азербайджанской Республики, музыкально-драматического театра Хорезмской области Республики Узбекистан, Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, Таджикского государственного молодежного театра имени Махмуджона Вахидова, Музыкально-драматического театра имени Аппаза Жайнакова Баткенского велаята Кыргызской Республики.

Гостей и участников фестиваля приветствовал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов:

"​Уважаемые участники международного фестиваля!

От всей души поздравляю вас с открытием в независимом нейт­ральном Туркменистане IV международного фестиваля «Театральное искусство счастливой эпохи»! Желаю больших успехов в его работе, который призван внести особый вклад в развитие многообразной культуры и духовной близости народов мира!

Туркменское театральное искусство, берущее свое начало из древнего народного творчества, характеризуется уникальным славным путем развития. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства наше театральное искусство совершенствуется благодаря новым творческим изысканиям, непосредственному общению со зрителями.

Независимый нейтральный Туркменистан, в результате усилий Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага, обрел мировое признание не только своей экономической мощью, но и духовным, творческим и культурным потенциалом. Наша страна, став центром широкого культурного взаимодействия в регионе, активно реализует политику популяризации своего исконного историко-культурного наследия и искусства.

Успешно осуществляемое международное гуманитарное сотрудничество направлено на взаимообогащение культур и интеграцию Туркменистана в сферу мировой культуры. В этой связи особенно отрадно проведение Дней культуры дружественных стран в Туркменистане, а также Дней культуры Туркменистана за рубежом. Наряду с этим радует и регулярное проведение крупных международных культурных форумов, фестивалей, научных конференций, выставок и других творческих мероприятий, способствующих взаимному обогащению культур народов мира.

Нынешний международный ­театральный фестиваль с участием представителей сферы культуры дружественных стран объединит сердца людей, сблизит их и окажет содействие изучению тонкостей искусства, обмену опытом, проведению мастер-классов. Твердо уверен в успешном проведении этого творческого праздника, доказывающего, что подобные культурные связи между народами мира выходят на новый уровень.

Уважаемые гости!

Дорогие друзья!

В году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» значение нынешнего театрального фестиваля особенно велико в контексте широкой популяризации в мировом сообществе исторических и культурных корней нашего народа, театрального искусства, национальной культуры и образцовых культурных ценностей.

Весьма высока популярность, престиж и уровень этого международного фестиваля, проводимого с участием мастеров искусств, драматургов и ученых мира, в том числе и региона. В нем находят отражение все тонкости театрального, музыкально-песенного и танцевального искусства, творческий потенциал общества.

Этот международный фестиваль, проводимый в нашей Отчизне, является уникальным праздником, раскрывающим уровень духовного развития туркменского народа, богатого славной историей и культурным наследием. Подобные творческие мероприятия во многом помогают молодому поколению ознакомиться с культурами народов мира, современным театральным искусством, расширяют кругозор дея­телей культуры, искусства и теат­ра, совершенствуют их мастерство.

Отрадно отметить, что за последние годы культурно-гуманитарные связи между дружественными народами обогатились положительным опытом и новым содержанием. Проведение нынешнего фестиваля имеет большое значение для развития дружественных отношений между братскими народами, укреп­ления сплоченности, поддержания мира, расширения духовных и культурных связей между творческими ­деятелями, обогащения современного театрального искусства и культуры.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства туркменский театр продолжает быть центром культуры, нравственно воспитывающим молодое поколение, знакомящим наш народ с мировыми и национальными духовными ценностями.

Уверен, что этот международный театральный фестиваль станет важным событием в развитии культурно-гуманитарных связей между независимым нейтральным Туркменистаном и странами мира, а также тесного и эффективного сотрудничества во всех сферах.

Уважаемые участники международного фестиваля!

Еще раз искренне поздравляю вас с началом работы IV международного фестиваля «Театральное искусство счастливой эпохи»!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в мире творчества!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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