Туркменистан присоединился к соглашению TRACECA

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября Туркменистан присоединился к Основному многостороннему соглашению о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia, TRACECA).

Данное соглашение было принято в сентябре 1998 года в Баку с целью развития экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Европы, Черного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии, а также содействия и способствования международной перевозке грузов, обеспечению безопасности движения, гармонизации транспортной политики и созданию равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"