Ашхабад посетил глава МИД Узбекистана

АШХАБАД, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 ноября в Туркменистан прибыл с рабочим визитом министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов.

Программа пребывания в Ашхабаде включала прием Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посещение МИД Туркменистана, где была проведена встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран по всему спектру направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"