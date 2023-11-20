Ашхабад посетил глава МИД Узбекистана

Ашхабад посетил глава МИД Узбекистана18.11.2023 11:18
АШХАБАД, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 ноября в Туркменистан прибыл с рабочим визитом министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов.
Программа пребывания в Ашхабаде включала прием Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посещение МИД Туркменистана, где была проведена встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.
В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран по всему спектру направлений.
ИП "ТУРКМЕНинформ"