Туркменистан посетила делегация ОАЭ

АШХАБАД, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 ноября в Ашхабад прибыла с визитом делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем Аль-Мазруи.

В рамках визита делегация посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с руководителем внешнеполитического ведомства Рашидом Мередовым. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, нефтегазовой и химической промышленности, электроэнергетики, транспорта и коммуникаций, банков и финансов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"