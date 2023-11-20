Туркменистан посетила делегация ОАЭ

Туркменистан посетила делегация ОАЭ18.11.2023 11:49
АШХАБАД, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 ноября в Ашхабад прибыла с визитом делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем Аль-Мазруи.
В рамках визита делегация посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с руководителем внешнеполитического ведомства Рашидом Мередовым. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, нефтегазовой и химической промышленности, электроэнергетики, транспорта и коммуникаций, банков и финансов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"