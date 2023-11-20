Ашхабад посетила делегация Ирана

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17-18 ноября Туркменистан с рабочим визитом посетила делегация официальных и деловых кругов Исламской Республики Иран во главе с министром дорожного и городского строительства Мехрдадом Базрпашом.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром Рашидом Мередовым, а также приняла участие в очередном заседании межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, в туркменской столице были проведены туркмено-иранский бизнес-форум и специализированная выставка ИРИ «Iran Prože».

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта, транзита, логистики и коммуникаций, промышленности, сельского и водного хозяйства, инвестиций, стандартизации, здравоохранения, спорта и туризма, охраны окружающей среды.

В частности, туркменская сторона заявила о готовности увеличения объема поставок туркменского природного газа в Исламскую Республику Иран по газопроводу «Корпедже-Курт-Куи». Также была предложена активизация функционирования транспортно-транзитного коридора по маршруту «Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран».

Были подписаны следующие документы:

Протокол 17-го заседания Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству;

Рамочное соглашение между Государственной электроэнергетической корпорацией «Türkmenenergo», компанией «Tanawir» и компанией «Sanergy Pishro Export and Energy Promotion» по налаживанию финансирования туркменской части линии электропередач Мары (Туркменистан) - Мешхед (Иран);

Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог и Министерством дорожного и городского строительства Исламской Республики Иран по строительству автомобильной дороги «Гумдаг-Этрек-граница Ирана».

ИП "ТУРКМЕНинформ"