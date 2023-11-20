В Туркменистане проведены Дни культуры Турции

АШХАБАД, 20 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18-20 ноября в Ашхабаде и Туркменабаде были проведены Дни культуры Турецкой Республики.

Площадками для проведения культурной акции стали Музей изобразительных искусств Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши, Дворец мукамов Государственного культурного центра Туркменистана, Государственный музыкально-драматический театр имени Сейитназара Сейди Лебапского велаята, Главный академический драматический театр имени С.Туркменбаши Великого, Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули, Национальный драматический театр имени Алп Арслана, Государственный русский драматический театр имени Пушкина, Студенческий театр имени Молланепеса и Туркменский государственный кукольный театр.

Программа Дней культуры Турции включала концерты мастеров искусств, таких как Государственный ансамбль фольклорной музыки Стамбула, Государственный ансамбль современного танца Анкары, исполнители Энвер Мералли, Фулйа Арат, Сехир Челик, Хамдие Эфеоглу, выставку прикладного искусства Турции в Музее изобразительных искусств Туркменистана, презентацию турецких национальных блюд, показ национальной и стилизованной одежды Турции в Государственной академии художеств Туркменистана, спектакль для детей традиционного турецкого театра теней «Garagöz» в Культурном центре Посольства Турецкой Республики, а также показы фильмов и спектаклей турецких театральных и кинорежиссеров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"